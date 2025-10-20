В ЕС могут начать прием новых членов без предоставления им полного права голоса — Politico

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые страны могут в будущем принимать в Евросоюз без полноценного права голоса, авторы идеи надеются, что это поможет снять возражения некоторых стран-членов на прием новых, в частности, преодолеть вето Венгрии на вступление Украины. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Предполагается, что у новых стран-членов не будет права накладывать вето на принимаемые в ЕС решения. Полноценное право голоса они получат после того, как Евросоюз проведет реформу процесса принятия решений в блоке, что подразумевает пересмотр основополагающих документов блока.

«Будущие страны-члены должны будут отказаться от права вето, пока не будет проведена реформа институтов [Евросоюза], как внедрение квалифицированного большинства при голосовании по большинству вопросов. Отдельные страны ЕС не должны тормозить процесс расширения, блокируя реформы», — сказал изданию депутат Бундестага (парламент) Антон Хофрайтер.

Собеседники издания подчеркнули, что обсуждения пока носят неформальный характер и находятся на начальной стадии, а внедрение такой схемы потребует одобрения всех стран-членов. Идею продвигают страны, поддерживающие дальнейшее расширение блока, как Австрия и Швеция.