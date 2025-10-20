0
Темпы роста ВВП Китая в январе — сентябре достигли 5,2% — Госстат

11:00 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай в январе — сентябре обеспечил темпы роста ВВП на уровне 5,2%. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

ВВП страны за отчетный период составил 101,5 трлн юаней. Это $14,3 трлн по текущему курсу Народного банка Китая.

