Страны ЕС пока не достигли компромисса по экспроприации активов России — Каллас

11:20 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ЕС до сих пор не достигли компромисса по экспроприации активов России по так называемой схеме репарационного кредита, но рассчитывают добиться прогресса на саммите 23–24 октября. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

«Мы предложили „репарационный кредит“. Мы достигли прогресса, но мы пока еще не там. Я надеюсь, что будет больше прогресса на саммите», — сказала Каллас.

Она признала наличие серьезных разногласий по этой теме, подчеркнув, что для этого «нужен компромисс» и Еврокомиссия в настоящий момент работает над «мерами солидарности» для Бельгии по распределению между странами ЕС финансовых рисков.

