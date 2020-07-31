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Внешний госдолг Белоруссии увеличился в первом полугодии на 5,3%

15:32 31.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешний государственный долг Белоруссии на 1 июля составил $18 млрд, увеличившись с начала года на $0,9 млрд, или на 5,3%, сообщили в пятницу в министерстве финансов республики.

По данным ведомства, в январе - июне привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1 817,8 млн, в том числе $362,6 млн - правительства и банков России, $1 391,5 млн - облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, $41,4 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $16,6 млн - МБРР, $5,7 млн - ЕБРР и СИБ (Северный инвестиционный банк).

Погашение внешнего государственного долга за шесть месяцев составило $786,2 млн, из которых $343,4 млн - правительству России, $209,4 млн - банкам Китая, $176,6 млн - ЕФСР, $54,8 млн - МБРР, $1,3 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса белорусские власти инициировали переговорный процесс с внешними кредиторами о привлечении $3 млрд. В июне Белоруссия разместила два выпуска евробондов на $1,25 млрд. Средства будут направлены на рефинансирование платежей по госдолгу в текущем году.

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