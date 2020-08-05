WADA заявило, что крайне обеспокоено рекомендацией набсовета РУСАДА уволить Гануса

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность тем, что наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал совету учредителей уволить генерального директора организации Юрия Гануса. Об этом говорится в заявлении WADA, опубликованном на официальном сайте агентства.

Олимпийский комитет России (ОКР) 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен весной 2020 года. Результаты проверки были переданы в наблюдательный совет РУСАДА, который должен был проанализировать характер нарушений и отреагировать в рамках своих полномочий. 5 августа набсовет рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Гануса. Как сообщил ТАСС глава набсовета Александр Ивлев, на решение по Ганусу повлиял не только аудиторский отчет, но и ряд нарушений в корпоративной сфере. Учредители примут решение по Ганусу на общем собрании, дата заседания которого на данный момент не определена.

"WADA крайне обеспокоено тем, что наблюдательный совет РУСАДА, учредители РУСАДА (Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России) увольняют генерального директора Юрия Гануса, - говорится в заявлении. - После публикации учредителями аудиторского отчета о внутренних процессах организации WADA направило письмо председателю наблюдательного совета РУСАДА Александру Ивлеву, в котором выразило обеспокоенность по поводу возможного вмешательства в деятельность РУСАДА и попыталось выяснить, каким образом и почему этот аудит был проведен. WADA получило ответное письмо от г-на Ивлева 21 июля, но на вопросы агентства не были даны ответы, и наши опасения сохранились".

"Сегодняшняя рекомендация поставила дополнительные очень важные вопросы относительно юридической обоснованности процесса вынесения рекомендации и мотивов, лежащих в основе этого решения, - говорится в сообщении. - В связи с этим WADA вновь направило г-ну Ивлеву письмо с просьбой дать подробное объяснение и запросило копию официальной рекомендации".

"Важным элементом Всемирного антидопингового кодекса является то, что национальные антидопинговые организации должны быть защищены от любого вмешательства национальных олимпийского и паралимпийского комитетов в оперативные решения и действия для эффективного ведения работы. Вот почему независимый комитет WADA по соответствию после рекомендации признать РУСАДА не соответствующим кодексу сделал в качестве одного из критериев восстановления организации в правах независимость российского агентства", - резюмировали в WADA.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоятся в период с 2 по 5 ноября.