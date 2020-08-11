РУСАЛ объявил международный конкурс на разработку концепции развития Центрального парка Красноярска

10:50

Компания РУСАЛ объявила открытый международный конкурс на разработку концепции развития Центрального парка им. Горького в Красноярске, призовой фонд которого составляет 6 млн руб. Прием заявок открыт до 24 сентября, а сам конкурс пройдет в два этапа и завершится 15 декабря.

На первом этапе жюри, в состав которого входят представители администрации Красноярского края и города Красноярска, эксперты в сфере комплексного развития территорий, экологии, экономики и пространственного планирования, должно будет назвать трех финалистов. Они будут определены на основании комплексной оценки, поданной на официальном сайте конкурса заявки, портфолио выполненных ранее проектов, а также эссе с описанием основных идей, которые лягут в основу будущей концепции. Вышедшие в финал команды получат по 900 000 руб.

По итогам голосования жюри среди финалистов будет определен победитель, который получит дополнительно 1 800 000 руб., участник, занявший второе место, - 1 000 000 руб., занявший третье место - 500 000 руб.

Принять участие в конкурсе могут как российские, так и зарубежные профессиональные организации, специализирующиеся в области комплексного развития территорий и городского планирования, архитектуры, проектирования, разработки концепций развития общественных пространств, мастер-планирования, осуществляющие деятельность на территории России.

Обновление Центрального парка им. Горького в Красноярске станет одним из масштабных проектов комплексного развития общественных пространств, которые РУСАЛ реализует в городах присутствия. Помимо благоустройства дворов, строительства детских площадок, компания инвестирует в обновление знаковых для жителей каждого города пространств, например, в Красноярске - это Сквер Сурикова и Площадь Революции, Исторический квартал, в Ачинске - Парк Победы, Сквер Металлургов, в Братске - Парк Металлургов.

Кроме того, в начале 2020 года были объявлены 11 проектов - победителей юбилейного конкурса "Территория РУСАЛа" по благоустройству и созданию комфортной городской среды.

"Центральный парк занимает особое место в инфраструктуре Красноярска, и когда-то он считался одним из лучших в Сибири. Мы уверены, что, благодаря идеям лучших мировых экспертов в области развития городских пространств и поддержке РУСАЛа, это место снова обретет былую популярность, как среди красноярцев, так и среди гостей города", - отметила Елена Безденежных, вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления РУСАЛа.

"По соседству с Центральным парком им. Горького расположены пространства-"спутники", которые преобразились благодаря поддержке РУСАЛа. Это и площадь Революции, и сквер Сурикова, и Исторический квартал, работа над которым продолжается. А вот сам парк - главная доминанта этой территории - будто "скачок" в прошлое. Модернизация Центрального парка - это большая мечта всех красноярцев. После реконструкции он должен представить новый уровень благоустройства. Нам нужно превратить парк в образцовое пространство, - отметил Сергей Еремин мэр Красноярска. - От всей души благодарю наших партнеров - компанию РУСАЛ и, конечно, губернатора Александра Викторовича Усса - его поддержка во многом позволила нам приступить к этому проекту".

"Абсолютно уверен, что благодаря проведению масштабного международного конкурса один из самых богатых, с точки зрения истории, сибирских парков обретет новое дыхание. Конкурс даст импульс к долгосрочному развитию не только самого парка, но и всего города, сделав его еще более комфортным для жизни и привлекательным для туризма. Надеемся, что в ходе проведения конкурса в Красноярске встретятся лучшие мировые практики в области развития территорий", - сказал Сергей Георгиевский, генеральный директор Агентства стратегического развития "ЦЕНТР", глава организационного комитета конкурса.