0
0
109
НОВОСТИ

Россотрудничество и Волгоградская область готовятся к партнерству

19:00 11.08.2020 Источник: НГ-Online

Глава Россотрудничества Евгений Примаков анонсировал свой визит в Волгоград. Выступая сегодня с онлайн-лекцией перед аудиторией Facebook, Примаков сообщил о своих планах побывать в сентябре в Волгограде «Мы заключим соглашение о сотрудничестве с Волгоградской областью», - сказал Евгений Примаков, отметив, что несколько дней назад аналогичный договор от имени Россотрудничества он подписал с руководством Орловской области.

Можно предположить, что особый интерес у главы Россотрудничества вызовет волгоградский опыт в сфере общественной дипломатии, в частности, проекты с участием городов-побратимов из различных стран мира. Напомним, что именно Волгоград вскоре после завершения Второй мировой войны стал инициатором движения побратимства городов в интересах солидарной борьбы за мир. По словам Евгения Примакова, «дипломатия городов-побратимов относится к сфере деятельности Россотрудничества».

По информации «НГ», Евгений Примаков в ходе сентябрьской поездки также намерен посетить Волгоградский госуниверситет (ВолГУ), в котором несколько лет успешно работает Центр общественной дипломатии (ЦОД). Источники «НГ», знакомые с ситуации ей, сообщают, что глава Россотрудничества принял приглашение ректора университета Аллы Калининой лично познакомиться с деятельностью ЦОД ВолГУ.

Андрей Серенко

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 11.08.2020
Истребитель МиГ-31 с оторванным колесом совершил успешную посадку в Пермском крае
0
29
14:12 11.08.2020
США усилили мощность авиабазы в Эстонии
0
73
13:32 11.08.2020
Космические силы США оставляют за собой право вести наступательные действия, следует из доктрины
0
75
12:05 11.08.2020
Учения с бомбардировщиками Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 стартовали в Саратовской области
0
86
12:20 10.08.2020
Крупнейшие учения двух армий ЦВО с участием 12 тыс. человек начались в Сибири и Поволжье
0
121
09:00 09.08.2020
Глава Пентагона: Мы перебрасываем много войск дальше на восток Европы, ближе к границам России
0
150
17:00 08.08.2020
В учениях на побережье Чукотки участвуют более 1 тыс. морских пехотинцев
0
152
18:40 06.08.2020
Армия Хафтара получила новую партию оружия и военной техники, сообщили его противники
0
176
09:20 06.08.2020
В Сирии атаковали военную базу США - СМИ
0
217
20:40 05.08.2020
Истребитель РФ поднимали на перехват самолетов-разведчиков США над Черным морем - МО РФ
0
176

Возврат к списку