Россотрудничество и Волгоградская область готовятся к партнерству

19:00 Источник: НГ-Online

Глава Россотрудничества Евгений Примаков анонсировал свой визит в Волгоград. Выступая сегодня с онлайн-лекцией перед аудиторией Facebook, Примаков сообщил о своих планах побывать в сентябре в Волгограде «Мы заключим соглашение о сотрудничестве с Волгоградской областью», - сказал Евгений Примаков, отметив, что несколько дней назад аналогичный договор от имени Россотрудничества он подписал с руководством Орловской области.

Можно предположить, что особый интерес у главы Россотрудничества вызовет волгоградский опыт в сфере общественной дипломатии, в частности, проекты с участием городов-побратимов из различных стран мира. Напомним, что именно Волгоград вскоре после завершения Второй мировой войны стал инициатором движения побратимства городов в интересах солидарной борьбы за мир. По словам Евгения Примакова, «дипломатия городов-побратимов относится к сфере деятельности Россотрудничества».

По информации «НГ», Евгений Примаков в ходе сентябрьской поездки также намерен посетить Волгоградский госуниверситет (ВолГУ), в котором несколько лет успешно работает Центр общественной дипломатии (ЦОД). Источники «НГ», знакомые с ситуации ей, сообщают, что глава Россотрудничества принял приглашение ректора университета Аллы Калининой лично познакомиться с деятельностью ЦОД ВолГУ.

Андрей Серенко