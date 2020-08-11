Россотрудничество и Волгоградская область готовятся к партнерству
19:00 11.08.2020 Источник: НГ-Online
Глава Россотрудничества Евгений Примаков анонсировал свой визит в Волгоград. Выступая сегодня с онлайн-лекцией перед аудиторией Facebook, Примаков сообщил о своих планах побывать в сентябре в Волгограде «Мы заключим соглашение о сотрудничестве с Волгоградской областью», - сказал Евгений Примаков, отметив, что несколько дней назад аналогичный договор от имени Россотрудничества он подписал с руководством Орловской области.
Можно предположить, что особый интерес у главы Россотрудничества вызовет волгоградский опыт в сфере общественной дипломатии, в частности, проекты с участием городов-побратимов из различных стран мира. Напомним, что именно Волгоград вскоре после завершения Второй мировой войны стал инициатором движения побратимства городов в интересах солидарной борьбы за мир. По словам Евгения Примакова, «дипломатия городов-побратимов относится к сфере деятельности Россотрудничества».
По информации «НГ», Евгений Примаков в ходе сентябрьской поездки также намерен посетить Волгоградский госуниверситет (ВолГУ), в котором несколько лет успешно работает Центр общественной дипломатии (ЦОД). Источники «НГ», знакомые с ситуации ей, сообщают, что глава Россотрудничества принял приглашение ректора университета Аллы Калининой лично познакомиться с деятельностью ЦОД ВолГУ.
Андрей Серенко
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