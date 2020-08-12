0
0
0
НОВОСТИ

Сопротивление Компартии КНР является для США большим вызовом, чем холодная война - Помпео

20:40 12.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что угроза со стороны Коммунистической партии Китая является для Вашингтона большим вызовом, чем холодная война с СССР. С таким утверждением руководитель американского внешнеполитического ведомства выступил в среду перед членами верхней палаты парламента Чехии.

"То, что происходит сейчас [в мире], - это не холодная война 2.0. Сопротивление угрозе в лице китайской компартии - это в ряде аспектов гораздо более тяжелый вызов. Во многом из-за того, что китайская компартия уже проникла в наши экономики, политику и общество, что Советскому Союзу не удавалось", - сказал Помпео, находящийся с визитом в Праге.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 12.08.2020
Против Белоруссии могут ввести санкции при провала посреднической инициативы - президент Литвы
0
109
19:20 12.08.2020
Вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России, не прошла еще третью фазу исследований
0
187
18:40 12.08.2020
ФАС предлагает разрешить гражданам РФ выбирать любой банк для получения пенсий
0
218
18:20 12.08.2020
Прибыль Новикомбанка по РСБУ за полгода составила 8,2 млрд рублей
0
187
18:00 12.08.2020
Спиваков отказался от ордена, который ему вручал Лукашенко
0
253
17:32 12.08.2020
Кабмин распределит 22 млрд рублей на горячее питание школьников
0
213
17:12 12.08.2020
Медики будут получать доплату за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях
0
235
17:07 12.08.2020
Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников Балашихинского роддома за вклад в борьбу с пандемией
0
226
17:00 12.08.2020
Предстоятель Белорусской православной церкви намерен обсудить с властями возможность мирного урегулирования ситуации с протестами
0
254
16:32 12.08.2020
Лукашенко заявил о необходимости защитить граждан и конституционный строй
0
360

Возврат к списку