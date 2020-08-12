Сопротивление Компартии КНР является для США большим вызовом, чем холодная война - Помпео

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что угроза со стороны Коммунистической партии Китая является для Вашингтона большим вызовом, чем холодная война с СССР. С таким утверждением руководитель американского внешнеполитического ведомства выступил в среду перед членами верхней палаты парламента Чехии.

"То, что происходит сейчас [в мире], - это не холодная война 2.0. Сопротивление угрозе в лице китайской компартии - это в ряде аспектов гораздо более тяжелый вызов. Во многом из-за того, что китайская компартия уже проникла в наши экономики, политику и общество, что Советскому Союзу не удавалось", - сказал Помпео, находящийся с визитом в Праге.