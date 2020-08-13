В Белоруссии уволились несколько известных ведущих государственных телеканалов и радиостанций
08:40 13.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько известных ведущих государственных телеканалов и радиостанций Белоруссии заявили о решении уволиться. Соответствующую информацию приводит белорусский портал tut.by.
По его данным, с 11 августа государственные СМИ покинули восемь сотрудников, среди которых журналисты телеканалов "Беларусь-1" и СТВ, а также Первого белорусского радио. Среди объявивших о завершении работы - ведущий развлекательных программ на канале "Беларусь-1" Евгений Перлин. На своей странице в "Фейсбуке" он написал: "Что стало с моей Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. <...> Я решил, что мой сегодняшний эфир на "Беларусь-1" был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам".
Также государственное телевидение покинул корреспондент и ведущий белорусского Агентства теленовостей Сергей Козлович. "Это была детская мечта, которой я посвятил 10 лет. Начиная с видеомонтажа на [телеканале] ОНТ и заканчивая прямыми эфирами на "Беларусь-1". Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное", - сообщил он на своей странице в "Инстаграме".
Помимо восьми сотрудников, об увольнении которых сообщил tut.by, о своем уходе с канала "Беларусь-1" информировал в среду ведущий военной программы "Арсенал" Владимир Бурко. На своей странице в "Инстаграме" он написал: "Я больше не ведущий этого телепроекта (программы "Арсенал" - прим. ТАСС), ушел сам, не без приключений, но ушел. 5 лет я негласно был медийным лицом Министерства обороны Белоруссии. <...> Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа".
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