В 25 школах Кузбасса выявлены случаи заражения коронавирусом

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отдельные случаи заражения коронавирусной инфекцией с начала учебного года выявлены в 25 школах Кузбасса, большинство заразившихся - педагоги и работники образовательных учреждений. В настоящее время пять школ в регионе полностью переведены на дистанционное обучение, сообщила журналистам в четверг на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

"С начала учебного года в 25 школах Кузбасса у нас зафиксированы отдельные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего выявлено 34 случая, из них девять - школьники, 19 человек - из преподавательского состава, шесть - это иные сотрудники образовательных учреждений. В настоящее время на дистанционном обучении [находятся] две школы Беловского муниципального района, одна школа в Ленинск-Кузнецком и одна в Топкинском районе, до 21 сентября в дистанционном процессе также школа Анжеро- Судженска", - сказала Зеленина.

Также в некоторых школах Белова, Новокузнецка и Междуреченска на дистанционное обучение переведены отдельные классы. Замминистра подчеркнула, что случаи заражения в школах не связаны между собой, что говорит об отсутствии вспышек коронавируса в общеобразовательных учреждениях.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), Кузбасс с конца июля демонстрирует самый большой прирост зараженных в Сибирском федеральном округе. Как сообщает региональный оперативный штаб, в Кемеровской области на 17 сентября зарегистрировано 8 188 случаев заражения коронавирусом, в том числе 128 за последние сутки. Умерли 80 пациентов, выздоровели 6 025 человек, остальные находятся под наблюдением медиков.