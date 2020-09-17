В 25 школах Кузбасса выявлены случаи заражения коронавирусом
08:20 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отдельные случаи заражения коронавирусной инфекцией с начала учебного года выявлены в 25 школах Кузбасса, большинство заразившихся - педагоги и работники образовательных учреждений. В настоящее время пять школ в регионе полностью переведены на дистанционное обучение, сообщила журналистам в четверг на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.
"С начала учебного года в 25 школах Кузбасса у нас зафиксированы отдельные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего выявлено 34 случая, из них девять - школьники, 19 человек - из преподавательского состава, шесть - это иные сотрудники образовательных учреждений. В настоящее время на дистанционном обучении [находятся] две школы Беловского муниципального района, одна школа в Ленинск-Кузнецком и одна в Топкинском районе, до 21 сентября в дистанционном процессе также школа Анжеро- Судженска", - сказала Зеленина.
Также в некоторых школах Белова, Новокузнецка и Междуреченска на дистанционное обучение переведены отдельные классы. Замминистра подчеркнула, что случаи заражения в школах не связаны между собой, что говорит об отсутствии вспышек коронавируса в общеобразовательных учреждениях.
По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), Кузбасс с конца июля демонстрирует самый большой прирост зараженных в Сибирском федеральном округе. Как сообщает региональный оперативный штаб, в Кемеровской области на 17 сентября зарегистрировано 8 188 случаев заражения коронавирусом, в том числе 128 за последние сутки. Умерли 80 пациентов, выздоровели 6 025 человек, остальные находятся под наблюдением медиков.
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