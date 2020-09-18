В России пресекли крупную сеть перепродажи билетов в театры через сайты-двойники
11:32 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники Следственного комитета и МВД России пресекли крупную сеть подпольной перепродажи билетов в ведущие театры и на футбольные матчи по завышенным ценам. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Выйти на подпольную сеть удалось при расследовании уголовного дела о продаже билетов на спектакли Мариинского театра через его поддельный сайт. "По данным следствия, с 2018 по 2020 годы участники преступной группы создали более 300 сайтов-двойников ведущих учреждений культуры Российской Федерации, а также спортивных организаций. В их числе сайты Большого и Мариинского театров, МХТ им. А. П. Чехова, ФК "Спартак Москва", ОАО "Лужники" и другие", - сообщила представитель СК.
По данным правоохранительных органов, через эти сайты были проданы билеты на более чем 1 млрд рублей. Обыски по уголовному делу прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Тамбовской, Ростовской, Астраханской областях. "В противоправную деятельность были вовлечены более 50 человек. В их числе IT-специалисты, сотрудники кол-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также системные администраторы", - пояснила представитель СК.
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