В центре Лондона тысячи противников карантина устроили акцию
20:10 26.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тысячи людей, выступающих против повторного введения карантина в Великобритании и отрицающих опасность нового коронавируса, устроили в субботу акцию протеста в центре Лондона. Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, полиция была вынуждена остановить акцию из-за нарушения правил социального дистанцирования ее участниками, что привело к столкновениям, в результате которых пострадали несколько человек.
Согласно последним сообщениям Скотленд-Ярда, травмы получили четверо сотрудников правоохранительных органов, десять нарушителей порядка задержаны. Медицинская помощь потребовалась также нескольким активистам, против которых были применены дубинки. На прошлой неделе в ходе значительно меньшей по масштабам акции противников карантина в британской столице пострадали несколько десятков полицейских, 32 человека были задержаны.
Британские СМИ оценивают число участников акции, собравшихся на Трафальгарской площади, а затем двинувшихся в сторону Гайд-парка, в 10-15 тыс. человек. "Мы не согласны" - главный лозунг протестующих, имеющих в виду новые правительственные ограничения, введенные в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом, а также риск повторного карантина. Многие из активистов утверждают, что пандемия является заговором властей, требующих от народа слепого подчинения. Перед участниками демонстрации выступал брат бывшего главы британской парламентской оппозиции Джереми Корбина Пирс Корбин, известный как сторонник многочисленных теорий заговора.
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