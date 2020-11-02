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НОВОСТИ

В конференции AI Journey 2020 будут участвовать представители 58 стран

15:20 02.11.2020

Конференция Artificial Intelligence (AI) Journey по искусственному интеллекту и анализу данных, запланированная на 3–5 декабря, побила прошлогодний рекорд по числу зарубежных участников. В 2019-м в ней участвовали 105 представителей 34 стран, а в нынешнем свое намерение присоединиться к онлайн-общению подтвердили 400 человек из 58 стран, в числе которых Китай, США, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Израиль, ОАЭ, Ирландия, Италия, Индия, Португалия, Греция, Перу, Кения, Гана.

Всего же на сайте конференции, которую проводит Сбербанк совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями, уже зарегистрированы более 5300 человек.

«В этот непростой год наша конференция уже значительно перекрыла рекорд AI Journey 2019 по числу заявок от зарубежных участников, – констатирует первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – На данный момент в мероприятии планируют участвовать специалисты из каждой четвертой страны мира. Мы ожидаем большое количество коллег из Индии: в прошлом году эксперты из этой страны не участвовали, а сейчас по числу регистраций она на первом месте среди зарубежных государств. Уверен, что это заметно усилит нашу конференцию: индийские DS&AI-специалисты высоко котируются на международном рынке. До старта события, которое станет одним из крупнейших в мире в сфере DS&AI, остается еще месяц, так что мы рассчитываем на дальнейший рост регистраций и расширение международного представительства».

AI Journey считается крупнейшей площадкой для получения актуальной информации про искусственный интеллект и его применение в России и за рубежом. В нынешнем году ожидаются выступления примерно 200 ведущих российских и международных специалистов, участие уже подтвердили такие известные эксперты, как директор лаборатории нейроморфных вычислений Intel Майк Девис, директор по исследованиям Facebook AI Research Лоренс ван дер Маатен, директор лаборатории IDSIA Юрген Шмидхубер.

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