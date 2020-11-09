В Австрии прошли антитеррористические обыски у сторонников "Братьев-мусульман" и ХАМАС

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Австрии провела в понедельник обыски на 60 квартирах в четырех регионах страны по делу о подозрении 70 человек в поддержке террористических организаций, радикальных движений "Братья- мусульмане" (запрещена в РФ) и ХАМАС. Об этом сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

"Мы нанесли решительный удар по "Братьям-мусульманам" и ХАМАС в Австрии. Цель - противостоять корням политического ислама, который ведет к радикализации, ненависти. Мы были нацелены на лиц, которые подозреваются в финансировании террористических организаций, терроризма, антигосударственных объединений, криминальных организаций и отмывании денег", - заявил министр на пресс-конференции в Вене.

Обыски прошли в федеральных землях Штирия, Нижняя Австрия, Вена, Каринтия на основании расследования в отношении 70 подозреваемых, которое велось в течение всего года. 30 человек были задержаны для допроса. Как отмечается, эти обыски не связаны с терактом в Вене 2 ноября.