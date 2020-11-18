Виртуальную eSIM СберМобайла можно оформить в приложении Сбербанк Онлайн

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Виртуальный оператор связи «СберМобайл», входящий в экосистему Сбера, запустил виртуальную сим-карту eSIM, которую можно оформить и использовать полностью в онлайн-режиме в мобильной версии «СберБанк Онлайн». В отличие от классической пластиковой сим-карты, eSIM – это чип, встроенный в ряд моделей смартфонов, такая сим-карта не привязана к определенному оператору связи, поэтому ее могут использовать как абоненты «СберМобайл», так и клиенты других операторов. Кроме того, чип может работать одновременно с имеющейся в телефоне сим-картой. У eSIM нет срока годности, пользователи могут оформить любое количество виртуальных карт. Воспользоваться eSIM смогут первые 10 тысячам пользователей в 68 регионах страны, список работающих с eSIM устройств можно найти на сайте «СберМобайл».

«Мы строим нашу экосистему, чтобы предлагать клиентам лучшие сервисы, экономящие их время, силы и деньги, отмечает первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. – Новая услуга – оформление eSIM в «СберБанк Онлайн» – полностью отвечает этой цели. Это пример отличной интеграции наших традиционных банковских сервисов и продуктов компаний экосистемы Сбера».

По словам генерального директора «Сбербанк-Телеком» Руслана Гурджияна, уникальная реализация технологии eSIM в банковском мобильном приложении позволяет любому клиенту Сбера оформить и настроить виртуальную сим-карту полностью онлайн. «Не нужно ездить в офис и подписывать бумажные документы, профиль загружается автоматически – нажатием всего одной кнопки в приложении «СберБанк Онлайн». В результате электронные документы о подключении к оператору связи, как и банковские документы, всегда доступны в вашем смартфоне. Перед оформлением и загрузкой профиля клиенты могут выбрать комфортный для себя тариф. Технология позволяет использовать несколько номеров от разных операторов, что упрощает смену тарифов и операторов», – говорит Гурджиян.