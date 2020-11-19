ИГ или ее приемники никогда не исчезнут с мировой арены - Генерал Маккензи
20:35 19.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) или ее возможные преемники никогда полностью не исчезнут с мировой арены. Такое мнение выразил в четверг глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи.
"ИГ продолжает представлять реальную угрозу. Хотя ИГ больше не контролирует территорию, согласно недавним оценкам ООН, до 10 тыс. боевиков ИГ остаются в Ираке и Сирии. У них все еще есть возможности, чтобы осуществлять атаки и сеять нестабильность и страх. <...> Я твердо верю, что никогда не наступит время, когда ИГ или что-либо, что последует за ним, полностью исчезнет с мировой арены", - заявил он, выступая на видеоконференции, организованной Национальным советом по американо-арабским отношениям.
Маккензи при этом подчеркнул, что силы безопасности Ирака за последнее время добились большого прогресса в вопросе борьбы с ИГ, что позволило США сократить свое военное присутствие в этой стране. По словам генерала, это произошло, во многом благодаря помощи со стороны сил международной коалиции.
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