По прогнозу Белого дома американцу уже к концу года получат 40 млн доз вакцины от коронавируса

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США прогнозирует, что к концу года американцам будут доступны 40 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Мы считаем, что 40 млн доз вакцины будут доступны к концу года, - сказала она. - Это невероятно, это самая быстро [созданная] вакцина в истории. Невероятный прогресс, что сказал среди прочих [директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США] доктор Энтони Фаучи. Это стало возможным лишь благодаря президенту [США Дональду Трампу]".

"Жизни многих американцев будут спасены благодаря президенту и отличной работе программы [администрации] "Операция невероятная скорость" (Operation Warp Speed)", - отметила пресс-секретарь. Как ожидается, в первую очередь препарат получат самые уязвимые категории американских граждан.

Ранее администрация США направила компании Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон") 456 млн долларов на разработку вакцины от коронавируса, Moderna ("Модерна") получила на эти цели из бюджета США 486 млн долларов. Еще 1,2 млрд долларов были предоставлены компании AstraZeneca ("Астра-зенека"), которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются фирмы Merck ("Мерк") и Pfizer ("Пфайзер"). По данным Белого дома, в общей сложности администрация вложила в эти проекты 12 млрд долларов.