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Госдума приняла закон о Государственном совете РФ

14:00 25.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о Государственном совете РФ, который призван обеспечить согласованность действий органов публичной власти.

Согласно законопроекту, в систему органов публичной власти входят федеральные органы государственной власти, органы власти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления, осуществляющие в конституционно установленных пределах свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий для социально-экономического развития государства.

Как говорится в документе, Госсовет - это конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально- экономического развития страны. Помимо этого, Госсовет будет готовить предложения по общим направлениям регионального и муниципального развития, по важнейшим вопросам государственного строительства и укрепления основ федерализма и местного самоуправления, а также по вопросам, касающимся взаимоотношений уровней публичной власти.

На данный момент Государственный совет функционирует на основании отдельного указа. Как напомнил журналистам глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Госсовет работает уже 20 лет, "он зарекомендовал себя только с положительной стороны".

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