Операторы сделают в декабре и январе бесплатными звонки в больницы, работающие с COVID-19
17:12 27.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Операторы связи в декабре 2020 года и январе 2021 года сделают бесплатными вызовы на номера медицинских учреждений, которые работают с коронавирусом. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время совещания с регионами о ходе выполнения поручений президента РФ в рамках борьбы с COVID-19, которое прошло в режиме видеоконференции.
"Мы договорились, спасибо Минцифре, со всеми операторами о том, что они потерпят убытки в течение двух месяцев - декабря и января, чтобы по перечню номеров медучреждений, которые мы сейчас через систему "Инцидент" собрали со всех субъектов, чтобы сделать эти номера бесплатными для граждан. То есть те граждане, которые будут звонить не только на бесплатные номера 800, но и на номера поликлиник, их звонки не будут тарифицироваться", - сказал он.
НОВОСТИ
- 17:00 27.11.2020
- Хакеры из КНДР провели кибератаку против британско-шведской компании AstraZeneca - Reuters
- 16:32 27.11.2020
- Срок проведения ЕГЭ-2021 будет определен до нового года
- 16:20 27.11.2020
- Отшельница Агафья Лыкова попросила у Олега Дерипаски построить ей новую избу
- 16:12 27.11.2020
- Лукашенко заявил, что он не будет президентом при новой конституции
- 16:00 27.11.2020
- Экс-замглавы ФСИН Максименко арестован по обвинению в злоупотреблении полномочиями
- 15:32 27.11.2020
- Лукашенко опасается отдавать власть «незнакомому президенту» при действующей Конституции
- 15:12 27.11.2020
- Навальный предложил ЕС ввести санкции в отношении российских олигархов
- 15:00 27.11.2020
- Число сдаваемых предметов на ОГЭ может быть сокращено до трех - Рособрнадзор
- 14:32 27.11.2020
- В 20% российских компаний зарплата не росла более 2 лет - исследование
- 14:15 27.11.2020
- Первая СБЕР ЕАПТЕКА открылась в Казани
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать