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Операторы сделают в декабре и январе бесплатными звонки в больницы, работающие с COVID-19

17:12 27.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операторы связи в декабре 2020 года и январе 2021 года сделают бесплатными вызовы на номера медицинских учреждений, которые работают с коронавирусом. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время совещания с регионами о ходе выполнения поручений президента РФ в рамках борьбы с COVID-19, которое прошло в режиме видеоконференции.

"Мы договорились, спасибо Минцифре, со всеми операторами о том, что они потерпят убытки в течение двух месяцев - декабря и января, чтобы по перечню номеров медучреждений, которые мы сейчас через систему "Инцидент" собрали со всех субъектов, чтобы сделать эти номера бесплатными для граждан. То есть те граждане, которые будут звонить не только на бесплатные номера 800, но и на номера поликлиник, их звонки не будут тарифицироваться", - сказал он.

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