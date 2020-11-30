МКБ создает надежную платформу для частных инвесторов
14:33 30.11.2020
Московский кредитный банк (МКБ) создает цифровую платформу «МКБ Инвестиции» для частных инвесторов. Она позволит предоставить частным инвесторам единую линейку продуктов на основе брокерского обслуживания, инвестиционного консультирования и доверительного управления. Сейчас «МКБ Инвестиции» уже предлагает несколько способов выхода на фондовый рынок. Первый и самый простой из них позволяет инвестировать на бирже с помощью основного банковского приложения «МКБ Онлайн».
Клиентам, желающим использовать максимум возможностей, МКБ предлагает специальное инвестиционное приложение «МКБ Инвест», содержащее широкий перечень инструментов и удобные сервисы. Клиенты могут открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и пополнить его. Ранее мобильное приложение называлось «Эволюция» и развивалось брокером «РЕГИОН Инвестиции», приобретенным МКБ и получившим название «МКБ Инвестиции».
«Всего за несколько лет присутствия МКБ на российском инвестиционном рынке мы уверенно вошли в число лидеров и доказали, что обладаем уникальной экспертизой предоставления широкого спектра инвестиционного-банковских услуг, - отмечает заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов. - Экономические вызовы 2020 года помогли нам укрепить свои позиции и убедиться, что мы готовы выходить на рынок частного инвестора».
По словам первого заместителя председателя правления МКБ Михаила Полунина, покупка брокерской компании позволит МКБ существенно расширить спектр инвестиционных услуг: «Банк создает инвестиционную платформу для массовых инвесторов, включающую как простые решения для начала работы на бирже, так и возможности для профессионалов. Мы наблюдаем рост потенциально активного для инвестиций сегмента, который нуждается в надежных и понятных инструментах».
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