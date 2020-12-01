Сбер вернул Жоржа Милославского на экраны в новогодней рекламе

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Лицом новогодней рекламной кампании Сбера в нынешнем году станет Жорж Милославский. Персонаж фильма «Иван Васильевич меняет профессию», сыгранный Леонидом Куравлевым, призывал хранить деньги в сберегательной кассе и оказался первым амбассадором компании. В запущенном ролике Жорж оказывается в 2020 году и узнает, что Сбер уже не просто банк, а технологический гигант.

Вернуть на экраны персонажа позволила одна из компаний экосистемы Сбера - специалисты Группы ЦРТ смогли с помощью технологий искусственного интеллекта воссоздать внешность и синтезировать его голос. Команда ЦРТ использовала около четырех минут речи Куравлева из фильмов «Глубокие родственники», «Суета сует», «Не может быть» и «Иван Васильевич меняет профессию». «Группа ЦРТ создает технологии мирового уровня, синтез речи (Text-to-speech, TTS) – одна из них, – говорит гендиректор Группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский. – Мы создаем ее на стеке методов глубинного обучения, что позволяет добиться высокого качества звучания синтезированного голоса… Для того чтобы выявлять синтезированный голос от живой человеческой речи, в ЦРТ разрабатывают специальные системы детектирования спуфинг-атак (попыток взлома), они учитывают массу характеристик звука, указывающих на то, что голос не является живым. Мы всегда должны быть на шаг впереди: не только создавать новые технологии и продукты, но и постоянно искать новые средства их защиты. Последние мировые конкурсы демонстрируют, что нам это удается».

«В нашей новой рекламной кампании мы хотели еще раз рассказать, что сегодня Сбер уже больше чем банк, – отмечает старший вице-президент Сбера, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Владислав Крейнин. – А как это сделать просто и технологично? Используя самые передовые технологии, которые у нас есть, мы не только перенесли Жоржа Милославского в 2020 год, но и смогли объединить сразу несколько поколений нашей страны и зарядить предпраздничным настроением, которое так сегодня необходимо всем нам. Вся представленная история – это знакомство героя с новым миром, динамичным, цифровым, полным возможностей. И в этом увлекательном путешествии у любимого киноперсонажа есть доверенный и надежный помощник – Сбер».