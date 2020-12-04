Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов: Москвичи успешно переходят на современный тип городской мобильности
17:05 04.12.2020
Жители Москвы в последние годы осваивают мультимодалтный способ передвижения по столице. По словам депутата Московской городской Думы Кирилла Щитова лишь 20,4% жителей столицы продолжают передвигаться по городу на личных автомобилях. "50,7% москвичей преимущественно пользуются общественным транспортом, из видов которого наиболее популярен Московский метрополитен - 95,3% пользователей общественного транспорта", - отметил парламентарии.
По его словам, большинство — более 30% опрошенных горожан — считают наиболее важным проектом транспортного развития строительство новых линий метрополитена.
Как отмечает Щитов, программы развития транспортной инфраструктуры на ближайшие годы предусматривают расширение как сети общественного транспорта, так и дорожной инфраструктуры.
"До 2024 года запланировано завершение строительства Большой Кольцевой линии метро, ряда радиусов, а также реконструкция диаметров МЦД, и в то же время на карте города появятся новые транспортные хорды и развязки. Только равномерное развитие транспортного каркаса обеспечит возможности для решения логистических проблем Московского региона. В то же время, свой вклад в эту работу должны внести и мы, москвичи: привыкнув передвигаться в режиме мультимодальности, мы резко оздоровим ситуацию на дорогах и станем тратить на перемещение намного меньше времени»,— отметил Щитов.
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