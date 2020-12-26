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Русификацию служб и новый стиль не поддерживают большинство верующих - митрополит Иларион

16:20 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство прихожан Русской православной церкви (РПЦ) отрицательно относятся к предложениям о переводе богослужения на русский язык, введении григорианского календаря и установке в храмах скамеек для прихожан. Такое мнение высказал в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на канале "Россия-24" председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Я должен сказать, что большинство православных верующих наших относятся к таким реформаторским идеям отрицательно. Это касается, в частности, богослужения на русском языке: действительно, существует проблема непонимания многими прихожанами славянских текстов. <...> Частичная русификация богослужения возможна, особенно когда речь идет о таинствах, например когда приступает к таинству крещения человек, не знающий славянского языка. Но отказываться от славянского языка вообще как от богослужебного языка - к этому наша церковь не готова, и я думаю и надеюсь, что еще долго не будет готова", - сказал он.

Календарная реформа, по его словам, в Русской церкви обсуждалась перед революцией и в 1920-е годы, но в настоящее время не рассматривается, так как юлианское летоисчисление устраивает абсолютное большинство верующих. Что до скамеек, то в некоторых храмах, рассказал глава ОВЦС, они уже есть, хотя и не ставятся рядами, а препятствий для того, чтобы сидеть в некоторые моменты богослужения, не существует.

Митрополит Иларион отметил, что на проблему восприятия текстов на церковнославянском постоянно обращает внимание патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ранее на ежегодном собрании Московской епархии он поручил организовать группу специалистов для оценки русификации использующихся в богослужениях и таинствах текстов. "Эту проблему можно решить, во-первых, разъясняя суть этих текстов, а во- вторых, частично используя русский язык, например заменяя малопонятные славянские слова соответствующими благозвучными русскими", - заключил архиерей.

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