В 2021 году бюджет Мосгордумы сократится на 21%

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столичный парламент оптимизирует свои финансовые расходы в 2021 году, финансирование Мосгордумы сократится по сравнению с бюджетом текущего года на 21% и составит более 1,8 млрд рублей. Соответствующий проект постановления Мосгордумы "О смете расходов на обеспечение деятельности Московской городской думы в 2021 году" был подержан депутатами в ходе пленарного заседания в среду.



"По сравнению с прошлым годом финансирование Мосгордумы сократилось на 21% - общий объем бюджетных ассигнований на 2021 год составляет более 1,8 млрд рублей, около 1,4 млрд рублей составляет выплата заработной платы и компенсаций за медицинское обслуживание лицам, замещающим государственные должности города Москвы, и государственным гражданским служащим, в том числе помощникам и советникам депутатов - это почти 78% от общего объема средств", - сообщил в ходе заседания руководитель аппарата Московской городской думы Всеволод Тимофеев.



По его словам, в соответствии с законом о бюджете Москвы на следующий год, сметой расходов предусмотрено увеличение на 3,5% размеров окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы с учетом уровня инфляции и потребительских цен. Суммы, предусмотренные на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности думы в 2021 году сократятся на 67% и составят более 238,8 млн рублей, или 13% от общего объема бюджетных ассигнований. Это более чем на 486,4 млн рублей меньше аналогичных расходов в 2020 году.



Как отметила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, при составлении сметы столичный парламент руководствовался основными параметрами социально-экономического развития Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, методическими указаниями столичного департамента финансов по формированию бюджетных ассигнований, а также реальными потребностями, необходимыми для обеспечения деятельности депутатов. Смета расходов Московской городской думы на 2021 год полностью соответствует бюджету города Москвы, принятому депутатами в начале декабря.



