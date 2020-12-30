В 2021 году бюджет Мосгордумы сократится на 21%
17:20 30.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По сравнению с прошлым годом финансирование Мосгордумы сократилось на 21% - общий объем бюджетных ассигнований на 2021 год составляет более 1,8 млрд рублей, около 1,4 млрд рублей составляет выплата заработной платы и компенсаций за медицинское обслуживание лицам, замещающим государственные должности города Москвы, и государственным гражданским служащим, в том числе помощникам и советникам депутатов - это почти 78% от общего объема средств", - сообщил в ходе заседания руководитель аппарата Московской городской думы Всеволод Тимофеев.
По его словам, в соответствии с законом о бюджете Москвы на следующий год, сметой расходов предусмотрено увеличение на 3,5% размеров окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы с учетом уровня инфляции и потребительских цен. Суммы, предусмотренные на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности думы в 2021 году сократятся на 67% и составят более 238,8 млн рублей, или 13% от общего объема бюджетных ассигнований. Это более чем на 486,4 млн рублей меньше аналогичных расходов в 2020 году.
Как отметила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, при составлении сметы столичный парламент руководствовался основными параметрами социально-экономического развития Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, методическими указаниями столичного департамента финансов по формированию бюджетных ассигнований, а также реальными потребностями, необходимыми для обеспечения деятельности депутатов. Смета расходов Московской городской думы на 2021 год полностью соответствует бюджету города Москвы, принятому депутатами в начале декабря.
НОВОСТИ
- 18:20 30.12.2020
- В Новогоднюю ночь ограничат доступ граждан на Красную площадь
- 18:10 30.12.2020
- В Швейцарии после прививки вакциной Pfizer и BioNTech зафиксирован летальный исход
- 17:30 30.12.2020
- Германия: Баден-Вюртемберг посетовал на "прививочных туристов" из соседнего региона
- 16:20 30.12.2020
- При атаке на аэропорт Адена убиты около 30 человек - представитель правительства Йемена
- 16:10 30.12.2020
- Громкие разговоры и гаджеты со звуком без гарнитуры запретят в автобусах Шанхая
- 15:20 30.12.2020
- Более 5,3 тыс. социальных проектов получили в этом году президентские гранты
- 15:10 30.12.2020
- Семьи жертв крушения украинского Boeing получат по $150 тыс. - вице-президент Ирана
- 14:30 30.12.2020
- В Подольске открыли после реконструкции станцию МЦД-2
- 14:20 30.12.2020
- Байден считает, что администрация Трампа слишком медленно распространяет вакцину от COVID-19
- 14:10 30.12.2020
- Запрет на работу кафе, ресторанов, музеев и театров вступает в силу в Петербурге
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать