Второй день подряд в Великобритании выявляют более 50 тыс. случаев заражения коронавирусом
20:10 30.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем ранее в королевстве было зафиксировано 53,1 тыс. случаев заражения, что стало новым антирекордом. Число летальных исходов за последние 24 часа составило 981 (по сравнению с 414 во вторник) - максимальный суточный прирост с 24 апреля. В общей сложности в Великобритании умерли свыше 72,5 тыс. заразившихся, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев инфицирования превысило 2,43 млн.
Рост заболеваемости COVID-19 в королевстве связан с выявленным мутировавшим штаммом коронавируса, о котором 14 декабря сообщил глава Минздрава Мэтт Хэнкок. Предварительный анализ показывает, что он может быть на 70% более заразным, однако британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в среду в интервью вещательной корпорации Би-би-си, что 60% новых случаев инфицирования в стране вызваны новым штаммом. В связи с этим министерство образования продлило каникулы для учащихся средних школ в ряде регионов.
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