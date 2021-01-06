0
0
93
НОВОСТИ

В Китае создана квантовая линия связи длиной в 4,6 тыс.км

19:20 06.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Физики из Китая объединили Шанхай и Наньшань пока самой длинной полноценной квантовой линией связи длиной в 4,6 тыс. километров, защищенной от взлома, используя квантовый спутник "Мо-Цзы" и наземную оптоволоконную сеть. Результаты их опытов были раскрыты в статье в журнале Nature.

"Мы создали высоко интегрированную наземно-космическую квантовую сеть, которая объединяет в себе свыше 700 линий связи между наземными узлами и два космических канала обмена ключами. В рамках этой сети каждый абонент может связываться с любым произвольным пользователем, часть из которых удалена друг от друга на 4 600 километров", - пишут ученые.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:25 06.01.2021
Трамп: Мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет
0
46
19:10 06.01.2021
В одном из регионов Испании зарегистрирована температура ниже -30С
0
177
18:17 06.01.2021
Патриарх Кирилл сравнил ковид-диссидентов с неверующими в Бога
0
225
18:08 06.01.2021
Дирекция Каннского кинофестиваля назвала возможные сроки проведения киносмотра
0
194
17:00 06.01.2021
Генсек ООН: В 2020 году впервые за 22 года произошел рост крайней нищеты
0
285
16:20 06.01.2021
В кабмине ФРГ рассказали, при каком условии в ЕС можно производство вакцины "Спутник V"
0
427
15:45 06.01.2021
В Европе одобрена вакцина от коронавируса компании Moderna
0
359
15:35 06.01.2021
Власти Украины намерены проверить тайную вакцинацию местных политиков
0
357
14:42 06.01.2021
Суд в Лондоне не отпустил Джулиана Ассанжа под залог
0
374
14:35 06.01.2021
В Сербию будет поставлено 2 млн доз вакцины "Спутник V"
0
371

Возврат к списку