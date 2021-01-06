В Китае создана квантовая линия связи длиной в 4,6 тыс.км

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Физики из Китая объединили Шанхай и Наньшань пока самой длинной полноценной квантовой линией связи длиной в 4,6 тыс. километров, защищенной от взлома, используя квантовый спутник "Мо-Цзы" и наземную оптоволоконную сеть. Результаты их опытов были раскрыты в статье в журнале Nature.

"Мы создали высоко интегрированную наземно-космическую квантовую сеть, которая объединяет в себе свыше 700 линий связи между наземными узлами и два космических канала обмена ключами. В рамках этой сети каждый абонент может связываться с любым произвольным пользователем, часть из которых удалена друг от друга на 4 600 километров", - пишут ученые.