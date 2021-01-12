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Более четверти молодежи в РФ живет с родителями, столько же снимает жилье - исследование

13:05 12.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 43% молодых людей в России живут в собственных квартирах самостоятельно, более четверти (28%) - с родителями и еще примерно столько же (27%) снимают жилье, сообщила во вторник пресс-служба ДОМ.РФ, ссылаясь на совместное с ВЦИОМ исследование.

"Молодежь в возрасте от 18 до 35 лет в России составляет 31,7 млн человек, при этом больше половины - 22,2 млн человек - живут в собственных квартирах и домах. Из них в своем жилье самостоятельно проживают 13,4 млн молодых людей (почти 43%), с родителями - 8,8 млн человек", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, еще 27% представителей молодежи живут в арендном жилье: 41% - в возрасте до 25 лет и 21% - в возрасте до 35 лет. Примечательно, что этот способ решения квартирного вопроса пользуется популярностью именно среди молодых людей. Для сравнения - в целом по стране арендное жилье выбирают около 12% населения.

Уточняется, что среди тех молодых людей, которые не арендуют жилье, с родителями живут 38% респондентов до 25 лет и 24% - до 35 лет. Доля собственников жилья, живущих самостоятельно, среди молодежи невысока: 15% в возрасте до 25 лет и 54% - до 35 лет. При этом в более старших возрастных группах эта доля составляет от 69% до 92%.

"Желание начать самостоятельную жизнь - ключевой фактор, определяющий высокую потребность молодежи в жилье. Именно эта категория наиболее активно планирует улучшение своих жилищных условий: каждый второй респондент, собирающийся решить свой жилищный вопрос в ближайшие три года, моложе 35 лет", - приводятся в сообщении слова руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга.

Как показало исследование, более половины россиян до 35 лет (57%) готовы рассмотреть ипотеку для приобретения жилья. Кроме того, каждый пятый респондент в возрасте до 25 лет задумывается об аренде жилья - это способ пожить отдельно от родителей, повысить качество или площадь жилья или выбрать идеальный район для постоянного проживания.

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