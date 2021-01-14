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Рособрнадзор не рассматривает вопрос об отмене ОГЭ - пресс-служба

10:05 14.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос об отмене Основного государственного экзамена для выпускников девятых классов не рассматривается. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс- службе Рособрнадзора, комментируя законопроект об отмене ОГЭ, о подготовке которого ранее заявил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

"Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися. <…> По поводу законопроекта - во-первых, на сегодняшний день с ним мы не ознакомлены, позиция Рособрнадзора будет подготовлена и направлена в соответствии с установленными процедурами. Однако на сегодняшний день мы не видим необходимости в отмене ОГЭ и полагаем, что при отмене экзаменов показатели результатов обучения могут быть снижены", - сообщил представитель пресс-службы.

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