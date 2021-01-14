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НОВОСТИ

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Украины против России

15:32 14.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Украины против России по Крыму. Претензии признали частично.

Факты, на которые жаловалось украинское правительство, подпадают под юрисдикцию России, к такому выводу пришел Страсбургский суд. Москва установила контроль над Крымом с конца зимы 2014-го года. Российские военные не были пассивными наблюдателями тех событий. Это позволяет рассмотреть дело по существу. Жалобу Украины признали приемлемой в части исчезновения граждан, арестов, дискриминации крымских татар, ссылается на постановление ЕСПЧ юрист международной правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев. Европейский суд по правам человека рассмотрит случаи подавления в Крыму украиноязычных СМИ и других иностранных журналистов, на чём настаивает Киев. В то же время суд постановил, что не призван решать вопрос правомерности российского суверенитета над Крымом с точки зрения международного права. Жалобу признали неприемлемой в части изъятия собственности украинских солдат, ЕСПЧ не нашёл этому подтверждения. Оставят в стороне и несколько инцидентов, вызванных задержанием иностранных журналистов. Между тем в министерстве юстиции России утверждают, что ЕСПЧ признал недоказанным ряд обвинений Киева в адрес Москвы: в их числе якобы убийства мирных граждан, случаи дискриминации этнических украинцев, политического преследования проукраински настроенных людей и отказов в регистрации религиозных и других организаций в Крыму.

Дело основано на двух исках Украины против России, Киев их подал в марте 2014-го года и затем почти полтора года спустя. Позже ЕСПЧ объединил иск в одно делопроизводство.  Эхо Москвы

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