ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Украины против России
15:32 14.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Украины против России по Крыму. Претензии признали частично.
Факты, на которые жаловалось украинское правительство, подпадают под юрисдикцию России, к такому выводу пришел Страсбургский суд. Москва установила контроль над Крымом с конца зимы 2014-го года. Российские военные не были пассивными наблюдателями тех событий. Это позволяет рассмотреть дело по существу. Жалобу Украины признали приемлемой в части исчезновения граждан, арестов, дискриминации крымских татар, ссылается на постановление ЕСПЧ юрист международной правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев. Европейский суд по правам человека рассмотрит случаи подавления в Крыму украиноязычных СМИ и других иностранных журналистов, на чём настаивает Киев. В то же время суд постановил, что не призван решать вопрос правомерности российского суверенитета над Крымом с точки зрения международного права. Жалобу признали неприемлемой в части изъятия собственности украинских солдат, ЕСПЧ не нашёл этому подтверждения. Оставят в стороне и несколько инцидентов, вызванных задержанием иностранных журналистов. Между тем в министерстве юстиции России утверждают, что ЕСПЧ признал недоказанным ряд обвинений Киева в адрес Москвы: в их числе якобы убийства мирных граждан, случаи дискриминации этнических украинцев, политического преследования проукраински настроенных людей и отказов в регистрации религиозных и других организаций в Крыму.
Дело основано на двух исках Украины против России, Киев их подал в марте 2014-го года и затем почти полтора года спустя. Позже ЕСПЧ объединил иск в одно делопроизводство. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 18:00 12.01.2021
- Расчеты С-400 "Триумф" провели учение в Арктике
- 17:12 11.01.2021
- В автобусах, попавших в ДТП на Новорижском шоссе, находились солдаты-срочники - источник
- 16:12 11.01.2021
- Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП с самосвалом и военными автобусами в Подмосковье
- 14:05 10.01.2021
- В небе над столицей Ливана появились израильские истребители - СМИ
- 14:00 10.01.2021
- Путин, Алиев и Пашинян проведут в Москве трехсторонние переговоры
- 10:45 06.01.2021
- Грузинские военные отправляются в Афганистан участвовать в миссии НАТО
- 09:15 06.01.2021
- Продлить срок жизни МБР Minuteman III невозможно - Пентагон
- 11:00 02.01.2021
- Западный военный округ усилят "Терминаторами" и новыми танками Т-90М
- 10:30 02.01.2021
- Обновленная система предупреждения о ракетном нападении готовится в РФ к постановке на боевое дежурство
- 09:29 02.01.2021
- Пентагон решил отложить полномасштабный выпуск истребителей F-35
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать