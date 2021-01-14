Белоруссия готовится вооружить свои зенитно-ракетные войска ЗРК С-400

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Белоруссии готовятся к перевооружению своих зенитно-ракетных войск и оснащению их разработанными в РФ ЗРК С-400. Об этом сообщил журналистам в четверг командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил страны генерал-майор Игорь Голуб.

"Продолжаем предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300, на новые комплексы С-400 и "Панцирь-С", - сообщил командующий.