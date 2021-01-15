Лишь после отмены антииранских санкций возможен возврат США к ядерной сделке
18:10 15.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Если США вознамерятся вернуться к СВПД без отмены санкций, то это будет равносильно вымогательству, поскольку [США] поставят вопрос о снятии каждого запрета поодиночке, - цитирует телеканал Харрази. - Поэтому будет правильно, если перед возвратом к СВПД они отменят все санкции, наложенные путем распоряжений американского президента, касается ли это связанных с ядерной проблемой [санкций] или [санкций], введенных под маркой [борьбы] с терроризмом и за права человека".
США объявили о выходе из сделки в 2018 году, после чего, отмечает "Пресс-ТВ", Тегеран ждал целый год, прежде чем постепенно отказываться от взятых на себя обязательств в рамках сделки. Однако высокопоставленные чиновники Ирана не раз заявляли о готовности отменить эти шаги, как только другая сторона снова станет выполнять сделку. После победы Джозефа Байдена над Дональдом Трампом на выборах президента США стали высказываться надежды на возрождение СВПД.
Касаясь реакции Ирана на возможное решение Байдена вернуться к СВПД при условии, что Иран будет готов обсуждать свою ракетную программу, Харрази отметил, что это тоже выглядит как шантаж, поскольку СВПД никак не оговаривает такие вопросы.
"Мы договаривались о ядерных вопросах, достигли соглашения и соблюдали свои обязательства, пока они не отказались от свои, в ответ мы сократили свои обязательства, - указал Харрази. - Наши действия допускаются положениями СВПД".
СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.
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