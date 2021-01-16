0
0
0
НОВОСТИ

Россия вошла в пятерку стран с самым высоким числом мигрантов в мире

09:00 16.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в 2020 году оказалась на четвертом месте среди стран с самым большим числом мигрантов, этот показатель составил 12 млн. Об этом говорится в распространенном в пятницу докладе Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

"В 2020 году две трети всех международных мигрантов жили всего в 20 странах, - отметили в ЭКОСОС. - США остаются главным направлением для международных мигрантов, в 2020 году там насчитывается 51 млн мигрантов, что составляет 18% от общего их числа в мире".

Как указали в организации, вслед за США самыми популярными странами для мигрантов являются Германия и Саудовская Аравия. "В Российской Федерации (которая находится на четвертом месте - прим. ТАСС) проживает 12 млн мигрантов, а в Великобритании - 9 млн", - добавили авторы доклада.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:50 16.01.2021
На Украине вводят штрафы за игнорирование украинского языка в сфере потребления
0
84
08:40 16.01.2021
Сохранение рейтинга S&P подтверждает эффективность мер правительства РФ - Силуанов
0
97
08:30 16.01.2021
Отношения России и США в ближайшие годы останутся крайне холодными - Медведев
0
118
22:20 15.01.2021
Прокуратура считает, что штурмовавшие Конгресс хотели убить должностных лиц США
0
665
22:10 15.01.2021
Из-за ситуации в Гонконге США ввели санкции против граждан КНР - Минфин
0
671
21:10 15.01.2021
Великобритания разочарована выходом РФ из ДОН и призывает к пересмотру решения - МИД
0
718
20:10 15.01.2021
Санкции США за распространение вооружений вводятся против трех организаций Ирана - Госдеп
0
672
19:10 15.01.2021
В понедельник стартует массовая вакцинация россиян от коронавируса - Голикова
0
789
18:10 15.01.2021
Лишь после отмены антииранских санкций возможен возврат США к ядерной сделке
0
832
17:40 15.01.2021
Правительство РФ в 2020 году в целом справилась с кризисом - Кудрин
0
802

Возврат к списку