Россия вошла в пятерку стран с самым высоким числом мигрантов в мире
09:00 16.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в 2020 году оказалась на четвертом месте среди стран с самым большим числом мигрантов, этот показатель составил 12 млн. Об этом говорится в распространенном в пятницу докладе Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).
"В 2020 году две трети всех международных мигрантов жили всего в 20 странах, - отметили в ЭКОСОС. - США остаются главным направлением для международных мигрантов, в 2020 году там насчитывается 51 млн мигрантов, что составляет 18% от общего их числа в мире".
Как указали в организации, вслед за США самыми популярными странами для мигрантов являются Германия и Саудовская Аравия. "В Российской Федерации (которая находится на четвертом месте - прим. ТАСС) проживает 12 млн мигрантов, а в Великобритании - 9 млн", - добавили авторы доклада.
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