Переписывая историю войны, Польша вычеркивает себя из числа победителей - историк
12:40 17.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Это, к сожалению, результат нашей исторической политики, которой уже несколько лет. Наша политика повернула в странную сторону. Сегодня, если мы посмотрим на официальные заявления, то выходит так, что Польши уже нет в числе стран-победителей во Второй мировой войне. По большому счету мы сами себя вычеркнули из числа победителей. Сейчас один из элементов этой новой исторической доктрины - отрицание освобождения Варшавы 17 января 1945", - сказал он.
"К сожалению, таков сегодняшний нездоровый подход. Если мы поговорим с историками Института национальной памяти, то узнаем странные вещи о том, что освобождения Польши не было, что она не находится в числе стран-победителей, что со стороны Советского Союза это была оккупация", - добавил Глок.
По его словам, причины такого положения вещей понять сложно. Как считает историк, это результат деятельности отдельной группы людей, которая переписывает историю на нужды политики правящих сейчас в Польше правых сил. "К сожалению, происходящее сегодня - классический пример того, что бывает, когда историей занимаются не историки, а политики", - указал ученый.
Глок выразил сожаление, что распространению этой политики вовремя не помешали, в частности, польские левые силы. "Вначале никто не понимал, что с историей произойдет такое, что эта правая подача будет длиться так долго - непрерывно 20 с лишним лет. А если из года в год повторять ерунду, то она в конце концом укоренится", - ответил он на вопрос о том, разделяет ли польское общество подход польских политиков.
"До 1989 года повествование было нормальным, то есть была борьба с Гитлером, которую мы вместе выиграли. Это такой рассудительный подход. В 1990 году оказалось, что ветераны, которые воевали на востоке, - это плохие ветераны, а воевавшие на западе - настоящие герои. Эти 20 лет представляют собой разделение общества, переписывание истории. Понадобится очень много времени и труда, чтобы все исправить", - заключил историк.
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