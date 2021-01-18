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Жители РФ после вакцинации смогут получить электронный сертификат о прививке на Госуслугах

16:12 18.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители России после прохождения второго этапа вакцинации от коронавируса смогут оформить через портал Госуслуг электронный сертификат о прохождении профилактической прививки. Об этом сообщил на брифинге вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"По завершении второго этапа вакцинации можно будет оформить электронный сертификат, я вам очень быстро покажу как он действует: <…> мы берем вот такой QR-код, и при необходимости можно проверить, у нас подтверждение, что сертификат о профилактической прививке действителен, и им очень удобно пользоваться, и если нужно его где-то будет предъявлять", - сказал он.

В аппарате вице-премьера пояснили ТАСС, что речь идет об оформлении сертификата через портал Госуслуг.

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