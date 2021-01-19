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Все больше заразившихся коронавирусом в РФ фиксируется в сельских поселениях - Попова

17:00 19.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все большее число заразившихся коронавирусом фиксируется не в центральных городах России, а в сельских населенных пунктах. Там будет усилен профилактический контроль, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В рамках оценки эпидемического процесса все большее количество зараженных мы видим не в центральных городах, субъектах, а в сельских населенных пунктах, именно туда мы направляем сейчас свои усилия для контроля всех способов профилактики, наличия средств индивидуальной защиты, для того, чтобы минимизировать пути передачи и риски распространения в небольших населенных пунктах, где такая ситуация складывается на сегодняшний день", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 95,5 млн человек, свыше 2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 612 800 случаев заражения, выздоровели 3 002 026 человек, умерли 66 623. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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