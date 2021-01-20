В день инаугурации Байдена Трамп покинет Белый дом ранним утром и улетит во Флориду

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп в день инаугурации избранного президента демократа Джозефа Байдена покинет Белый дом еще ранним утром - в 08:00 по местному времени (16:00 мск) - и отправится в штат Флорида, пропустив церемонии в столице. Об этом свидетельствует распространенный во вторник пресс- службой Белого дома график американского лидера.



"Президент и первая леди покинут Белый дом в 08:00 и отправятся в Палм-Бич (штат Флорида)", - говорится в документе. Инаугурация Байдена намечена на полдень (20:00 мск).



Трамп ранее отказался присутствовать на церемонии вступления Байдена в должность. По сведениям агентства Рейтер, республиканец планирует в этот день отбыть с военной базы Эндрюс под Вашингтоном в свое поместье в Мар-а- Лаго в штате Флорида. Предполагается, что на Эндрюсе состоится перед этим прощальная церемония.



При этом в официальном графике вице-президента Майкла Пенса участие в церемонии инаугурации Байдена значится. Сам демократ ранее заявлял, что приветствовал бы присутствие Пенса, а вот тому, что Трамп проигнорирует церемонию, он только рад.



