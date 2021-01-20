В день инаугурации Байдена Трамп покинет Белый дом ранним утром и улетит во Флориду
08:00 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Президент и первая леди покинут Белый дом в 08:00 и отправятся в Палм-Бич (штат Флорида)", - говорится в документе. Инаугурация Байдена намечена на полдень (20:00 мск).
Трамп ранее отказался присутствовать на церемонии вступления Байдена в должность. По сведениям агентства Рейтер, республиканец планирует в этот день отбыть с военной базы Эндрюс под Вашингтоном в свое поместье в Мар-а- Лаго в штате Флорида. Предполагается, что на Эндрюсе состоится перед этим прощальная церемония.
При этом в официальном графике вице-президента Майкла Пенса участие в церемонии инаугурации Байдена значится. Сам демократ ранее заявлял, что приветствовал бы присутствие Пенса, а вот тому, что Трамп проигнорирует церемонию, он только рад.
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