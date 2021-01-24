На очередной сессии ПАСЕ крымский вопрос обсуждаться не будет - Толстой

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация России в ходе заседания Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) добилась снятия с повестки ассамблеи вопроса о соблюдении прав человека в Крыму. Об этом в воскресенье на своей странице в "Фейсбуке" сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Несмотря на то, что открытие сессии состоится 25 января, нами уже проведена большая работа. В частности, в ходе заседания Бюро ПАСЕ удалось добиться снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который по традиции инициировала украинская делегация", - написал Толстой.

"Дебаты, касающиеся трудной судьбы "берлинского пациента" (блогера Алексея Навального - прим. ТАСС) - также инициатива украинской стороны - пройдут лишь в формате обсуждения, без принятия по их итогам какой-либо резолюции", - добавил парламентарий.