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Еврейский конгресс призвал Европу как можно скорее обеспечить вакциной жертв Холокоста

20:02 25.01.2021 Источник: НГ-Online

На официальном мероприятии, посвящённом Международному дню памяти жертв Холокоста, которое прошло в режиме онлайн и было организовано совместно Европейской комиссией и Европейским еврейским конгрессом (ЕЕК), президент ЕЕК Вячеслав Кантор призвал Европейский союз в первоочередном порядке обеспечить вакцинацию от COVID-19 для выживших в Холокосте. 

«Во время этой пандемии мы все чувствуем растерянность, и особенно выжившие в Холокосте, - сказал Кантор. – На протяжении всей жизни они демонстрировали колоссальную силу духа, но в условиях нынешнего кризиса многие, к сожалению, умерли в одиночестве и мучениях или сейчас борются за свою жизнь, а многие другие страдают от крайне строгой изоляции. Наш долг перед выжившими в Холокосте – сделать так, чтобы они могли прожить свои последние годы достойно, без страха и в окружении своих близких». «Поэтому я призываю европейских лидеров как можно скорее обеспечить выжившим в Холокосте доступ к безопасной и эффективной вакцинации в первоочередном порядке», - добавил президент ЕЕК. 

Он также упомянул о том, что во время пандемии ненависть, экстремизм и теории заговора распространились по всему миру.

Редакция НГ-религий

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