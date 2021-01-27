В Калужской области пресекли деятельность террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир"
11:05 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России пресекла деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом в среду ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Сотрудниками Федеральной службы безопасности во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии пресечена в Калужской области деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году)", - сообщили в ЦОС.
По данным ФСБ, участники террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. "С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман", - сообщили в ФСБ.
НОВОСТИ
- 12:32 27.01.2021
- Дума предложит ввести в КоАП, помимо штрафов, конфискацию животных за жестокое обращение
- 12:20 27.01.2021
- Украинские силовики за сутки четыре раза обстреляли ДНР, сообщили в республике
- 12:05 27.01.2021
- Пекин приветствовал решение РФ и США продлить СНВ-3
- 12:00 27.01.2021
- Владельцев мусорных полигонов могут обязать оплачивать их рекультивацию
- 11:32 27.01.2021
- В России выявили 17 741 заразившегося коронавирусом за сутки
- 11:20 27.01.2021
- На Украине против Байдена и Порошенко открыли два уголовных дела - адвокат
- 11:00 27.01.2021
- Бесполетная зона в районе Геленджика была установлена из-за «возросшей активности стран НАТО» - ФСБ
- 10:32 27.01.2021
- Цены на электронику российского производства могут вырасти на 50%
- 10:20 27.01.2021
- Bloomberg провел сравнение процесса вакцинации в Крыму и на Украине
- 10:09 27.01.2021
- Собянин предоставил работодателям право самим принимать решение об "удаленке"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать