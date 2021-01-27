В Калужской области пресекли деятельность террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир"

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России пресекла деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом в среду ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Сотрудниками Федеральной службы безопасности во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии пресечена в Калужской области деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году)", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, участники террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. "С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман", - сообщили в ФСБ.