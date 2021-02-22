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Самый низкий за 15 лет прирост населения отмечен в 2020 в Швеции

13:20 22.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прирост населения Швеции в 2020 году оказался самым незначительным за последние 15 лет. Об этом говорят опубликованные в понедельник данные Центрального статистического бюро (ЦСБ).

В прошлом году население королевства увеличилось на 51 706 человек, или на 0,5%. На начало 2021 количество шведских граждан, проживающих в стране, составило 10 379 295.

"Это лишь около половины того прироста, который был в предшествующем [2019] году. Чтобы найти еще более низкий показатель - как в относительном, так и в абсолютном выражении, - нужно вернуться к 2005 году", - отмечает эксперт ЦСБ по населению Линус Гарп в пресс-релизе ведомства.

Причины данного явления специалисты видят в сокращении естественного прироста, а также в снижении миграции по сравнению с предшествующим годом.

По словам Гарпа, в 2020 году число переселенцев в Швецию было самым низким с 2005 года, в то время как количество уехавших из страны оказалось больше, чем в предыдущий год. По сравнению с 2019 годом иммиграционный профицит снизился на 50,7%, а естественный прирост - превышение рождаемости над смертностью - на 41,9%. При примерно таком же количестве родившихся, что и в 2019 году, уровень смертности в 2020 году повысился.

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