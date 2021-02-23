Янтарный самородок в 1,3 кг, найденный под Калининграде, назвали "Защитником Отечества"
11:10 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Самородок весом 1 313 граммов был найден машинистом бульдозера в воскресенье, 22 февраля, вблизи шагающего экскаватора, с помощью которого в сезон добывается янтарь. Первый самородок 2021 года получил название "Защитник Отечества", - сообщили в пресс-службе, отметив, что все уникальные самородки янтаря весом свыше 1 кг получают имена.
В тот же день с разницей в пять минут в другой части карьера были обнаружены несколько крупных янтарных камней. Общий вес найденного янтаря составил 1 682 грамма. "Находки сделаны до старта сезона добычи янтаря при проведении различных работ. В холодное время года добычная деятельность в карьере не ведется, но проводятся другие работы, направленные на поддержание забоя в надлежащем состоянии и подготовку к новому сезону. Традиционно добыча янтаря стартует в конце марта - начале апреля", - добавили в пресс-службе.
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