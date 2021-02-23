От идеи размещения миротворцев ООН Украина не отказалась - постпред
20:20 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы полностью убеждены, что безопасность остается ключевым элементом деэскалации, - сказал он. - Пока участок границы в 400 км границы остается открытым, ситуация будет напряженной и хрупкой. Суверенный контроль Украины над государственной границей должен быть восстановлен. Миротворцы ООН, как один из вариантов, могут играть важную роль в наблюдении за ней".
Кислица также выступил с рядом обвинений в адрес России, в том числе в связи с якобы имеющим место нарушением прав человека в Крыму и поддержкой вооруженных формирований в ДНР и ЛНР. Он также предложил лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН в вопросах, где речь идет об Украине, поскольку она, по его словам, является стороной конфликта.
В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые Минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.
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