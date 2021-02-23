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От идеи размещения миротворцев ООН Украина не отказалась - постпред

20:20 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина по-прежнему рассматривает размещение миротворцев ООН в качестве одного из вариантов обеспечения режима безопасности участка границы с Россией, которая сейчас не находится под контролем Киева. Об этом заявил во вторник постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на пленарной встрече Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы полностью убеждены, что безопасность остается ключевым элементом деэскалации, - сказал он. - Пока участок границы в 400 км границы остается открытым, ситуация будет напряженной и хрупкой. Суверенный контроль Украины над государственной границей должен быть восстановлен. Миротворцы ООН, как один из вариантов, могут играть важную роль в наблюдении за ней".

Кислица также выступил с рядом обвинений в адрес России, в том числе в связи с якобы имеющим место нарушением прав человека в Крыму и поддержкой вооруженных формирований в ДНР и ЛНР. Он также предложил лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН в вопросах, где речь идет об Украине, поскольку она, по его словам, является стороной конфликта.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые Минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.

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