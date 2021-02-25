Адвокатам не сказали, куда отправили Навального из столичного СИЗО-1

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стороне защиты блогера Алексея Навального не сообщили, в какое именно учреждение его отправили из СИЗО-1 в Москве. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Ольга Михайлова.

"Нам сообщили, что Навальный убыл из СИЗО, но в каком направлении отказались сообщать. Мы ожидаем, что после прибытия о его месте нахождения сообщат родственникам" - сказала она, подчеркнув, что столь поспешное этапирование из изолятора нарушает сложившуюся практику.