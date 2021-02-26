Сын Трампа будет активно участвовать в кампании республиканцев перед выборами 2022 г. - ТВ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший намерен сыграть важную роль в кампании республиканцев перед предстоящими в 2022 году в стране промежуточными выборами в Конгресс. Об этом сообщил в четверг телеканал Си-эн-эн.

По словам его источников, следует ожидать, что сын бывшего американского лидера "будет чрезвычайно активен" перед выборами. Он уже на следующей неделе примет участие в мероприятии с целью сбора пожертвований на проведение агитации республиканцами.

Согласно оценкам телеканала, популярность Трампа- младшего среди сторонников республиканской партии растет. Его отец Дональд Трамп, по сведениям источников телеканала, в последнее время встречался с рядом влиятельных членов партии.

Как отмечается в материале, дочь экс-президента США Иванка Трамп в настоящее время "не проявляет никакого интереса к политике". По оценке канала, она менее популярна среди сторонников Республиканской партии, чем Трамп-младший.

Дональд Трамп-младший является одним из вице- президентов компании Trump Organization ("Трамп организейшн"). Она принадлежит его отцу.

Бывший американский лидер, как ожидается, 28 февраля выступит на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида). По словам источников портала "Аксиос", выступление бывшего президента станет "демонстрацией силы" и его центральной роли в Республиканской партии.