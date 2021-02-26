В СПЧ высказались против лишения свободы за оскорбление ветеранов
12:32 26.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В СПЧ выступили против лишения свободы за оскорбление ветеранов. Ранее в Госдуму внесли поправки в законодательство, которые предполагают подобную меру наказания.
Кроме того, предусмотрены штрафы до 5 млн рублей.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отметил, что в обществе действительно есть проблема неуважительного отношения к участникам Великой Отечественной войны. Однако, по мнению председателя СПЧ, при первом нарушении лучше ограничиться денежным штрафом.
«В последнее время мы видим довольно много проявлений негативного, пренебрежительного отношения к ветеранам. Видим и инциденты с вечными огнями, какие-то безумные пляски молодёжи у тех же вечных огней. Это проблема воспитания в первую очередь. Я всегда выступаю за штрафы, если такая возможность есть. Штрафы высокие, я понимаю. Что касается тюремного наказания, то, на мой взгляд, здесь надо как-то растягивать процесс — в случае повторного нарушения, в случае неоднократного нарушения. Тюрьма не всех лечит. Попасть в колонию — это не самое лучшее решение. Моя позиция такая — всё-таки по возможности штрафы, уж, в крайнем случае, наказание лишением свободы».
Ранее сообщалось, что публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны будет относиться к форме реабилитации нацизма. Инициаторами поправок выступили депутаты Ирина Яровая, Владимир Шаманов, Александр Хинштейн и Сергей Боярский.
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