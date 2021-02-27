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Санкций против саудовского принца Байден счел нецелесообразными - СМИ

09:20 27.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден считает нецелесообразным подвергать прямым рестрикциям наследного принца Саудовской Аравии и первого заместителя главы правительства королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которого Национальная разведка США сочла причастным к похищению или убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщила в пятницу газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на американский правительственный источник.

По информации издания, на протяжении нескольких недель специалисты по национальной безопасности в команде Байдена проводили консультации по теме возможных ограничительных мер в отношении наследного принца Саудовской Аравии. В частности, рассматривалась возможность наложения ограничений на его въезд на территорию США, а также выдвижения против него обвинений в уголовном преступлении.

В итоге было принято решение, что введение подобных рестрикций неминуемо приведет к ухудшению отношений между двумя странами. В частности, было бы в значительной мере подорвано сотрудничество между Вашингтоном и Эр-Риядом в борьбе с терроризмом и противостоянии Ирану, отмечает "Нью- Йорк таймс". Байден, по мнению ее источников, на такие жертвы идти не готов.

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