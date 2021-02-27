Навальный будет отбывать наказание в Пскове в ИК 2
16:10 27.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее о том, что Навальный будет отбывать наказание в Покрове, сообщило издание "Ярновости".
"По имеющийся сейчас информации, Навального в пятницу доставили во Владимирскую область. Наказание он будет отбывать в ИК-2 в городе Покров. Сначала он пройдет карантин", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, находится ли уже Навальный в колонии
Ранее предположение о том, что Навального отправят для отбытия наказания именно в ИК-2 в Покрове высказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. "Я давно это предполагала, логично предположить, что его направили туда. Там строго соблюдается режим, ранее ее [колонию] "опробовали" на [оппозиционере Константине] Котове и [националисте Дмитрии] Демушкине, которые там отбывали наказание. Это колония общего режима, и она ближе всех к Москве. Так что это идеальный вариант в данном случае",- сказала правозащитница, отметив, что пока не располагает точной информации о доставке Навального в эту колонию.
Перед этим директор ФСИН Александр Калашников сообщил, что Навальный этапирован в колонию. Он не стал уточнять, в какую именно. Родственников и адвокатов Навального уведомят, в какую колонию он доставлен. Глава ФСИН добавил также, что блогер будет содержаться в нормальных условиях и никакой угрозы его жизни и здоровью нет.
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