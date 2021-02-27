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В провинции Дейр-эз- Зор на востоке Сирии террористы ИГ подорвали газопровод

17:10 27.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) совершили в субботу диверсию на газопроводе в сирийской провинции Дейр- эз-Зор. Об этом, как передало агентство САНА, сообщило министерство нефти и минеральных ресурсов страны.

"В результате подрыва трубопровода в двух местах произошло воспламенение, на место диверсии выехали пожарные и ремонтная бригада", - указали в ведомстве.

19 января сильный пожар вспыхнул недалеко от газораспределительной станции и нефтеперерабатывающего завода в сирийском городе Хомс. Его причиной стал взрыв цистерны с горючим, которая находилась рядом с этими объектами.

Террористы, действующие на востоке Сирии, не раз подрывали нефте- и газопроводы, стремясь нанести урон национальной экономике. В 2020 году они использовали для ударов по нефтяным и газовым объектам боевые беспилотники.

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