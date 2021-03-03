Губернатор Забайкалья Александр Осипов не смог записаться на вакцинацию от COVID-19

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Забайкальского края Александр Осипов не смог записаться по телефону горячей линии регионального Минздрава на вакцинацию от коронавируса, он поручил подчиненным создать единый кол-центр и усилить работу по организации вакцинации населения. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"Глава региона прямо во время проведения штаба [созданного для организации вакцинации населения от коронавируса] лично позвонил по телефонам для записи на вакцинацию и убедился, что получить сведения о дате прививки невозможно. Он позвонили по горячим линиям краевого Минздрава и в клинический медицинский центр, чтобы записаться на прививку. Конкретную дату вакцинации для дозвонившихся в кол-центрах назвать не смогли, губернатор попал в лист ожидания на вакцинацию", - говорится в сообщении.

По словам самого Осипова, "фактически на вакцинацию записаться невозможно". "Этого листа ожидания быть не должно, нужна просто сплошная очередь и все, вот этих неизвестных статусов надо избегать, просто делаем одноранговую очередь. Надо планировать поступление, распределение и саму вакцинацию", - приводит пресс-служба слова губернатора. В Забайкалье принято решено создать единый кол-центр, с помощью которого жители смогут записываться для получения вакцины и обратной связи.

Осипов на заседании штаба отметил, что в регионе недостаточно пунктов вакцинации, должным образом не организован механизм записи граждан. Для изменения ситуации власти Забайкалья планируют усилить работу по формированию в районах коллективных списков всех желающих сделать прививку. "Штаб также объявил набор волонтеров, готовых помогать медикам в организации прививочной кампании", - отметили в пресс-службе регионального правительства.