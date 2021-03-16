Сбербанк и Московский университет МВД продолжат вместе готовить борцов с киберпреступностью
19:26 16.03.2021
Сбербанк и Московский университет Министерства внутренних дел РФ имени В. Я. Кикотя продлили соглашение о сотрудничестве в сфере развития науки и образования, в том числе в области кибербезопасности. Документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и начальник университета генерал-лейтенант полиции Игорь Калиниченко.
«Мы сотрудничаем с Московским университетом МВД уже не первый год, ведь у нас есть общая задача, в решении которой заинтересован каждый житель нашей страны, — противодействие киберпреступности во всех ее формах и проявлениях, - говорит Станислав Кузнецов. - К сожалению, пока ситуация такова, что каждый год количество киберпреступлений против граждан России растет. Мы понимаем, что эффективно противостоять киберугрозам можно только сообща, готовя высококлассных специалистов в этой области, постоянно обмениваясь опытом в режиме реального времени и совершенствуя законодательство, которое, на мой взгляд, недостаточно строго относится к киберпреступникам».
Согласно соглашению, вуз продолжит готовить специалистов по направлению информационной безопасности и противодействию преступлениям в сфере информационных технологий. Стороны планируют проводить практико-ориентированные занятия учащихся университета в Сбербанке, адаптировать образовательные программы, выполнять совместные научно-исследовательские и прикладные проекты и совершенствовать законодательство в области противодействия киберпреступности. Работники и сотрудники университета смогут повышать квалификацию в «СберУниверситете». Предыдущее аналогичное соглашение было подписано 15 июля 2016 года.
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